Main Controls - *FIGlet and AOL Macro Fonts Supported* Font: 3D Diagonal Alpha Acrobatic Avatar Big Money-ne Big Money-nw Big Money-se Big Money-sw Big Blocks Bulbhead Cards Chiseled Crawford2 Crazy Dancing Font Doh Doom Efti Wall Epic Fire Font-k Fire Font-s Flower Power Fun Face Fun Faces Ghost Graceful Graffiti Impossible Isometric1 Isometric2 Isometric3 Isometric4 JS Bracket Letters Lil Devil Merlin1 Modular Ogre Patorjk's Cheese Patorjk-HeX Rectangles Slant Slant Relief Small Small Slant Small Isometric1 Soft Standard Star Wars Sub-Zero Swamp Land Sweet Train Twisted Wet Letter Varsity 3D-ASCII ANSI Regular ANSI Shadow Bloody Calvin S Delta Corps Priest 1 Electronic Elite Stronger Than All THIS The Edge 1Row 3-D 3x5 4Max 5 Line Oblique AMC 3 Line AMC 3 Liv1 AMC AAA01 AMC Neko AMC Razor AMC Razor2 AMC Slash AMC Slider AMC Thin AMC Tubes AMC Untitled ASCII New Roman Alligator Alligator2 Alphabet Arrows Banner Banner3-D Banner3 Banner4 Barbwire Basic Bear Bell Benjamin Big Chief Bigfig Binary Block Bolger Braced Bright Broadway KB Broadway Bubble Caligraphy Caligraphy2 Catwalk Chunky Coinstak Cola Colossal Computer Contessa Contrast Cosmike Crawford Cricket Cursive Cyberlarge Cybermedium Cybersmall Cygnet DANC4 DWhistled Decimal Def Leppard Diamond Diet Cola Digital Dot Matrix Double Shorts Double Dr Pepper Efti Chess Efti Font Efti Italic Efti Piti Efti Robot Efti Water Fender Filter Flipped Four Tops Fraktur Fuzzy Georgi16 Georgia11 Ghoulish Glenyn Goofy Gothic Gradient Greek Heart Left Heart Right Henry 3D Hex Hieroglyphs Hollywood Horizontal Left Horizontal Right ICL-1900 Invita Italic Ivrit JS Block Letters JS Capital Curves JS Cursive JS Stick Letters Jacky Jazmine Jerusalem Katakana Kban Keyboard Knob LCD Larry 3D Lean Letters Line Blocks Linux Lockergnome Madrid Marquee Maxfour Merlin2 Mike Mini Mirror Mnemonic Morse Moscow Mshebrew210 Muzzle NScript NT Greek NV Script Nancyj-Fancy Nancyj-Underlined Nancyj Nipples O8 OS2 Octal Old Banner Pawp Peaks Slant Peaks Pebbles Pepper Poison Puffy Puzzle Pyramid Rammstein Relief Relief2 Reverse Roman Rotated Rounded Rowan Cap Rozzo Runic Runyc S Blood SL Script Santa Clara Script Serifcap Shadow Shimrod Short Slide Small Caps Small Keyboard Small Poison Small Script Small Shadow Small Tengwar Speed Spliff Stacey Stampate Stampatello Star Strips Stellar Stforek Stick Letters Stop Straight Swan Tanja Tengwar Term Test1 Thick Thin Thorned Three Point Ticks Slant Ticks Tiles Tinker-Toy Tombstone Trek Tsalagi Tubular Two Point USA Flag Univers Wavy Weird Whimsy Wow Abraxis-Big Abraxis-Small Bent Blest Boie Boie2 Bone's Font CaMiZ CeA CeA2 Cheese DaiR Filth FoGG Galactus Glue HeX's Font Hellfire MeDi Mer PsY PsY2 Reeko Font 1 Ribbit Ribbit2 Ribbit3 Sony TRaC Mini TRaC Tiny TRaC's Old School Font TRaC Twiggy X-Pose X99 X992 Zodi Character Width: Full Fitted Smush (R) Smush (U) Default Character Height: Full Fitted Smush (R) Smush (U) Default Test All More Opts About Type Something